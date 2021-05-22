Çerçevesi küçük bir tapınağı andırıyor. Tanrıça Kibele, iki sütunlu tapınakta yanında aslanıyla tahtta oturuyor.

Kocaeli'de kaçakçıların elinden kurtarılan Roma dönemi taş oyma bu eser bir Kibele Sunağı. Kandıra'daki mağaradan kaçırıldı. Jandarma ekipleri, definecilerin peşini bırakmadı.

Zanlılar yakalandı, sunak da Müzeler Haftası ile birlikte Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi'nde sergilenmeye başladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Bugüne kadar benzer tasarımda bir Kibele Sunağı'na rastlanmış değil.

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük, “Tanrıça sol kolunu aslanın başına yaslamış, diğer eliyle polos dediğimiz tacını tutmakta. Aslında tacın anlamı, şehirlerin ve tarımsal üretimin bereketini hakimiyetini göstermesi açısından mitolojik bir önemi var. Aslan da gücü simgeliyor” diyor.

Kocaeli'deki müzede “Sualtı Kültürel Miras Sergi Alanı” da oluşturuldu. Alanda antik liman kalıntılarından elde edilen amfora ve gemi eşyası sergileniyor.

Haber: Halit Yılmaz

Kamera: Deniz Kahraman