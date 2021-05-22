Haber Giriş: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehitler diyarı Karatepe'de 'Sakarya' kitabı tanıtımı
Sakarya Zaferi'nin 100. yılı anısına kaleme alınan "En Uzun Meydan Savaşının Hikayesi: Sakarya" adlı kitap Karatepe’de tanıtıldı.
Ankara’nın Polatlı ilçesi topraklarında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100’üncü zafer yılı anısına kaleme alınan "En Uzun Meydan Savaşının Hikayesi: Sakarya" adlı kitap, savaşın en kanlı mücadelesinin geçtiği Karatepe’de tanıtıldı.
Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç ve İstiklal Harbi Araştırmacısı Cevdet Cantürk, kitapta Sakarya Zaferi'nin bilinmeyenlerini anlattı.
Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü anısına kaleme alınan kitapta, bugüne kadar bilinmeyen gerçek olaylar aktarılıyor.
Kitabın tanıtımı ise, savaşın en kanlı çarpışmalarının gerçekleştiği Karatepe’de yapıldı.
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