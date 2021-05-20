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Devlet tiyatroları perdelerini tek kişilik oyunlar ile açacak.

"Yaklaşık 260 kişilik seyirciyi ağırlayabileceğiz"

Oyunlar, 3 Haziran'dan itibaren haftanın 3 günü Ankara'daki açık hava sahnesinde seyirci ile buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "Salgın nedeniyle mesafeyi de gözettiğimiz için yaklaşık 260 kişilik seyirciyi ağırlayabileceğiz. Her şey yolunda gittiği takdirde büyük oyunlarımız, müzikalleri de temmuz ağustos ayında seyirci ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

8 tiyatro festivali düzenlenecek

Temsiller, Ankara dışında da sahnelenecek.

Geçen sene düzenlenemeyen festivaller bu sene hayata geçirilecek bu kapsamda 2 si çocuklar için olmak üzere ulusal ve uluslararası 8 festival seyirci ile buluşacak

Mustafa Kurt şu açıklamayı yaptı:

"Çocuk festivalimizi bu sene açık havaya taşıyoruz. 1 Temmuz'dan 12 Temmuz'a kadar küçük hanımlar küçük beyler festivalimiz olacak, yurt dışından tiyatro gruplarımız da olacak. Hem kendi oyunlarımız hem yurt dışı ile çocuklarımıza yaz döneminde bir festival armağan etmek istiyoruz."

Kamyon Tiyatrosu yine yollarda

Kamyon Tiyatrosu bu sene de çocuklar için yollarda olacak.

Yürüyen sahnenin rotası bu kez İç Anadolu Bölgesi olacak. İl ve ilçelerde çocuk oyunları sahnelenecek.