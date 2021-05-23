Haber Giriş: 23 Mayıs 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp hayatını kaybetti
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."
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