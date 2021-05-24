Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji paylaştı: Kavurucu sıcaklar geliyor
[Fotoğraf: AA]
Bu hafta hava sıcaklıklarının, Karadeniz kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Yaz iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı.
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim değerlerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji'nin sıcaklık tahmin haritası
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde paylaşılan sıcaklık tahmin haritası çoğu bölgenin kırmızı ve turuncuya bürünmüş olduğunu gösteriyor. (24-32 derece arası)
Hatta Ege Bölgesi'nin haritasında mor renklerin hakim olduğu görülüyor. (32-40 derece arası)
İşte bölge bölge 5 günlük sıcaklık haritaları
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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