Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın geri ittiği 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ulaştı.
Sahil Güvenlik ekibince kurtarılan 23 düzensiz göçmenin Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 21:15
- 21:07
- 20:58
- 21:04
- 20:33
Sıradaki Haber
Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz