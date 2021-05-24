Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist sınırda yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kilis'te, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/YPG'li terörist yakalandı.
Suriye'den bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, çalışma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda M.A. sınırı geçmeye çalışırken güvenlik güçlerince yakalandı.
Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
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