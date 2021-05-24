Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 21:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Van'ın kuş cenneti Akgöl kurudu
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Özalp ilçesinde birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, tamamen kurudu. Renkli katmanlarıyla Tuz Gölü'nü andıran 407 hektarlık göl, çorak bir alana dönüştü. Tuz oranı yüksek olan gölün zemini beyaza büründü.
Yağmur ve kar suyu ile beslenen Akgöl, bu yılki kuraklıktan olumsuz etkilendi.
Birçok kuş türüne ve filamingolara ev sahipliği yapan 407 hektarlık gölün yüzeyi tamamen kurudu.
Yüksek tuz oranı ve renkli katmanlarıyla Tuz Gölünü andıran Akgöl'den geriye çorak arazi kaldı.
Kuraklığın en büyük sebebi bu yıl bölgeye yeterince kar ve yağmur yağmaması.
Flamingoların uğrak noktasıydı
Özalp ilçesindeki Bağrıaçık köyü mevkiinde bulunan göl, özellikle bahar aylarında flamingoların göç güzergahında uğrak mekanlarından biriydi.
Suların tamamen çekildiği gölün bembeyaz çorak yapısı dron ile görüntülendi.
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