Yağmur ve kar suyu ile beslenen Akgöl, bu yılki kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Birçok kuş türüne ve filamingolara ev sahipliği yapan 407 hektarlık gölün yüzeyi tamamen kurudu.

Yüksek tuz oranı ve renkli katmanlarıyla Tuz Gölünü andıran Akgöl'den geriye çorak arazi kaldı.

Kuraklığın en büyük sebebi bu yıl bölgeye yeterince kar ve yağmur yağmaması.

Flamingoların uğrak noktasıydı

Özalp ilçesindeki Bağrıaçık köyü mevkiinde bulunan göl, özellikle bahar aylarında flamingoların göç güzergahında uğrak mekanlarından biriydi.

Suların tamamen çekildiği gölün bembeyaz çorak yapısı dron ile görüntülendi.