Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 46 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik kurtardı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.
Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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