Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sivrice Burnu açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Yunanistan sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen 46 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.