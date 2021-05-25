Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Pınar Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda göçmenler adadan kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunulmasının ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.