Flamingoların Türkiye'deki en önemli üreme alanı İzmir Kuş Cenneti'nde oluşturulan yapay kuluçka adası bugünlerde oldukça hareketli...

32 günlük kuluçka süresini tamamlayan ilk yavrular yumurtalarından çıkmaya başladı.

İzmir'deki yapay kuluçka adası pembe beyaz renklere büründü

İzmir Kuş Cenneti'nde kuluçka dönemini tamamlayan tam 18 bin flamingo yavrusu dünyaya gözlerini açtı.

Önümüzdeki günlerde ebeveynlerinden uçma dersleri de alacak olan yavrular sevimlilikleri ile de dikkat çekiyor.

İzmir Kuş Cenneti Saha Sorumlusu Celal Murat Aslanapa, "Yeni doğan yavruları anne babaları 2 ay boyunca besleyecek. Flamingolar daha çok tuz oranı yüksek sularda tuz karidesi ile beslenecek. Onları yedikleri için doğduklarında füme rengi olan flamingolar 2 yıl içerisinde hem ayaklarındaki hem kanatlarındaki kırmızılıklara kavuşuyorlar" dedi.

Flamingolar ve yavruları için tüm önlemler alınıyor

2012 yılında oluşturulan 6 bin 500 metrekarelik adada kuluçkaya yatan flamingoların ve yavruların zarar görmemesi için tüm önlemler alındı.

İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, kuluçka döneminde buraya ziyaretçi ve araç girişine çıkışına, onları rahatsız edecek iş ve işlem yapılmasını engel oluyor.

Flamingo yavruları sonbaharda gökyüzüne kanat çırpacak erişkinliğe ulaşacak.