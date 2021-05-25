İstanbul'da 4 katlı binada yangın paniği
İstanbul Eyüpsultan'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Dumandan etkilenen bir kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Eyüpsultan Merkez Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında 4 katlı bir binanın çatısında alevleri gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı, sonra da durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Komşulardan hortumlarla yardım
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Bu sırada yan binada oturan bazı vatandaşlar da camlardan hortumlarla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralanma ve can kaybı yaşanmadı
Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın en üst katında oturan ve dumandan etkilenen bir kadının kontrol amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Ayrıca yangın çıkan binada oturan yaşlı bir kişi ise mahalle sakinlerinin yardımıyla komşularının evine götürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
Yangın sonrası binanın çatısında hasar meydana geldiği öğrenildi.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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