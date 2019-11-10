Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 24 yaralı10 Kasım 2019 Pazar 22:22 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 23:39
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen minibüs, otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 BH 87 plakalı otomobil ve 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necati Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı hastaneye götürülen kızı Elif Konuş'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan 23 yaralının da tedavileri sürüyor.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.
Kaynak: AA