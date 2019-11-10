Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi kapılarını TRT Haber açtı10 Kasım 2019 Pazar 22:04 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 22:18
Anıtkabir içinde yer alan ve Ulu Önder'e ait özel eşyaların sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, kapılarını TRT Haber'e açtı.
Yabancı devletlerin liderleri tarafından hediye edilen özel kılıçlar, Türk milleti tarafından kendisine sunulan özel hediyeler, madalyalar, sade ama şık kıyafetler...
Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılan eşyalar Anıtkabir'de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yer alıyor.
O müze kapılarını TRT Haber'e açtı.
Atatürk'e ait yüzlerce eşya Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde
Müzede Ulu Önder tarafından kullanılan yüzlerce kişisel eşya sergileniyor. Onların başında Gazi Mustafa Kemal'e ait nüfus cüzdanları yer alıyor.
Müzede Atatürk'e hediye edilen şık saatler de yer alıyor. Müze Komutanlığı tarafından bu saatlerin tamamı Atatürk'ün vefat ettiği güne ve saate yani 10 Kasım saat 9'u 5 geçeye ayarlanmış.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ömrü boyunca 5 kez milletvekili seçildi. Müzede 1935 yılına ait mazbatası bulunuyor, o mazbatada Ankara mebusluğuna 1273 oyla seçildiği not düşülmüş.
Büyük Taarruz'daki üniforma
Ulu Önder'in kıyafetlerinin sergilendiği salonda çok özel bir üniforma da yer alıyor Atatürk'ün mareşal üniforması. Bu üniformayı 30 Ağustos zaferine giden Büyük Taarruz'da üzerinde taşıyordu.
Anıtkabir'de Atatürk'e ait otomobiller de sergileniyor.
Haber: Doğancan Aksoy
Kamera: Okan Akmut