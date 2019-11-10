Yabancı devletlerin liderleri tarafından hediye edilen özel kılıçlar, Türk milleti tarafından kendisine sunulan özel hediyeler, madalyalar, sade ama şık kıyafetler...

Mustafa Kemal Atatürk tarafından kullanılan eşyalar Anıtkabir'de Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde yer alıyor.

O müze kapılarını TRT Haber'e açtı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Atatürk'e ait yüzlerce eşya Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde

Müzede Ulu Önder tarafından kullanılan yüzlerce kişisel eşya sergileniyor. Onların başında Gazi Mustafa Kemal'e ait nüfus cüzdanları yer alıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Müzede Atatürk'e hediye edilen şık saatler de yer alıyor. Müze Komutanlığı tarafından bu saatlerin tamamı Atatürk'ün vefat ettiği güne ve saate yani 10 Kasım saat 9'u 5 geçeye ayarlanmış.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ömrü boyunca 5 kez milletvekili seçildi. Müzede 1935 yılına ait mazbatası bulunuyor, o mazbatada Ankara mebusluğuna 1273 oyla seçildiği not düşülmüş.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Büyük Taarruz'daki üniforma

Ulu Önder'in kıyafetlerinin sergilendiği salonda çok özel bir üniforma da yer alıyor Atatürk'ün mareşal üniforması. Bu üniformayı 30 Ağustos zaferine giden Büyük Taarruz'da üzerinde taşıyordu.

Anıtkabir'de Atatürk'e ait otomobiller de sergileniyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Okan Akmut