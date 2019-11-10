Enver Kapelman kemanıyla, Atatürk'ün yanı başındaki sanatçılardan oldu.

Atatürk, bu kemanın sesiyle kah neşelendi, kah hüzünlendi.

1980 yılında yaşama veda eden Kapelman, kemanını en son Kasım 1979'da çalmıştı. Onun ölümünden sonra kemanı Mehmet Tangör satın aldı.

"40 yıldır çalınmayan bir keman"

Orkestra Şefi Hakan Şensoy, "Daha sonra bu keman artık çalınsın ve hakkını bulsun diyerek Mehmet Tangör bana armağan etti bu kemanı, tabiiki müthiş bir armağan, 40 yıldır çalınmayan bir keman." dedi.

Atatürk'ün sevdiği eserler İzmir'deki konserde seslendirildi

O keman, 40 yıl sonra sanatçı Cihat Aşkın'ın parmaklarında ses buldu. İzmir'de "Atatürk'e Çalan Keman" isimli konserde Atatürk, çok sevdiği eserlerle anıldı.

Keman sanatçısı Cihat Aşkın, "Hakikaten çok dokunaklı çok özel bir konser olacak ve bizler sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok heyecanlıyım manevi değeri çok yüksek bir keman." diye konuştu.

Atatürk'ü anma konserinde tarihi kemanın tınısı izleyicileri etkisi altına aldı. Ulvi Cemal Erkin, Ahmed Adnan Saygun ve Bella Bartok'un eserleri seslendirildi.

Atatürk’ün her defasında hayranlıkla dinlediği Toska Operası'ndan bir aryayı da tenor Levent Gündüz seslendirdi. Atatürk son günlerinde de hep bu aryayı dinliyordu.

Ulu önder bir gece, baş kemancısı Enver'e dönerek, "Daha kaç defa bunu dinleyebileceğim" demişti. Atatürk, o gece Enver Kapelman'dan tam 12 kez bu aryayı çalmasını istemişti.

Haber: Sonay Teker

Kamera: Özgür Kurşun