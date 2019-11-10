Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi Anıtkabir'di. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ahirete intikalinin 81. yıldönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Merhum Atatürk ve silah arkadaşları ile bin yıldır bu toprakları bizlere vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları milletimizin kalbinde hep yaşayacaktır. Kendisinin emaneti olarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaşamak, yaşatmak, geliştirmek, güçlendirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ruhu şad olsun."

İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde E-5 karayolunda saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Siren seslerini duyan sürücüler araçlarını kenara çekerek saygı duruşunda bulundu.

İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İzmir'de tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

AYDIN

Aydın'da da vatandaşlar, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulundu. Saygı duruşu esnasında bir vatandaş gözyaşı döktü.

Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı nedeniyle, Kapadokya'da turistlere yönelik tur düzenleyenler sıcak hava balonları sepetlerine Türk bayrağı ve Atatürk’ün resimlerini astı.

Nevşehir'in Göreme beldesinden sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca süzüldü.

Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm resmi bayramlarda sıcak hava balonlarının Türk bayraklarıyla uçtuğunu, 10 Kasım'da da özgürlüğün timsali bayrakların yanı sıra Gazi Atatürk'ün resimlerini içeren çeşitli afişlerin sepetlere asıldığını belirtti.

Kaynak: TRT Haber