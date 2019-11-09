Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin Soçi'yi görüştü09 Kasım 2019 Cumartesi 20:59 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 21:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesine ilişkin gelişmeler ele alındı. İki lider, 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatına bağlılıklarını teyit etti.
Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımlar da masaya yatırıldı.
Kaynak: TRT Haber