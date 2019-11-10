Türkiye
Samsun Cumhuriyet Savcısı Yılmaz'ın kızı öldü, savcı ve eşi yaralandı10 Kasım 2019 Pazar 18:46 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 19:21
Samsun'un Çarşamba ilçesinde cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Terme'den Samsun yönüne giden, Samsun Adliyesinde görevli cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın kullandığı 06 NS 891 plakalı cip ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 NE 1076 plakalı otomobil, Namazlı mevkiinde çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Çarpmanın ardından alev alan cipte sıkışan Yılmaz'ın küçük kızı hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, cumhuriyet savcısı Ümit Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu her iki araçtaki 8 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Samsun otomobil kaza cumhuriyet savcısı Cip