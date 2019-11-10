Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sonbahar ve kış aylarında meydana gelebilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı alınabilecek önlemleri anlatan bir video paylaştı.

Videoda, baca zehirlenmelerinden korunma yöntemleri madde madde anlatıldı.

"Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli"

- Sobalar yatmadan önce tamamen söndürülmeli; yanmış, yarı yanmış kömür, odun gibi yakacak malzemeler her akşam çıkartılmalı.

- Lodos, fırtına gibi olumsuz koşullarda sobalar yakılmamalı.

- İtfaiye Müdürlüğünden soba yakma usulü öğrenilmeli ve soba buna göre yakılmalı.

- Sobalarda kömür ve tutuşturma işlemi için uygun malzeme kullanılmalı. Kömür tam tutuşmadan soba uyutulmamalı.

- Sobadaki ateşin üzerine kömür ilave edilmemeli, dolu kova ile değiştirilmeli.

- Sobanın hava girişleri tamamen kapatılmamalı.

- Bacalar, soba borusu ile dirsekleri düzenli aralıklarla temizlenmeli; bacalar açık tutulmalı, hava akımına ulaşacak şekilde çevre yapılardan yükseltilmeli.

- Kazanlar (Soba) Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmalı.

- Soba kurulurken, az sayıda dirsek kullanılmalı ve bacaya yakınlığına dikkat edilerek zift ve katran oluşu engellenmeli.

Kaynak: TRT Haber