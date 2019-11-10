Eskişehir'de saman yüklü tır kül oldu10 Kasım 2019 Pazar 16:50 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 17:10
Eskişehir’de seyir halindeki saman yüklü tır alevlere teslim oldu. Ekipler yangını söndürürken, tırda büyük hasar meydana geldi.
Seyitgazi-Kırka kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan Hüseyin G. idaresindeki 34 T 9853 plakalı tırın 26 BB 250 plakalı dorsesi üzerinde bulunan samanlar yanmaya başladı.
Arkadaki ufak çaplı yangını gören sürücü, aracı durdurarak çevredeki diğer sürücülerle birlikte yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Yol bir süre trafiğe kapandı
Yangın kısa sürede dorsenin her yerine yayılırken, olay yerine giden jandarma ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Yangın nedeniyle kapanan yolda uzun kuruklar oluştu.
Tırda büyük hasar meydana gelirken, yangını söndüren itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: İHA