TBMM komisyon üyeleri ve müfettişler otizmli çocukların 'yuhalanmasını' araştıracak10 Kasım 2019 Pazar 19:51 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 19:50
Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddiaları üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti. Meclis'ten bir heyet ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, yarın Aksaray'daki okulda inceleme yapacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Üyeleri Aksaray'a gidiyor.
Heyet, Mehmetçik İlkokulunda inceleme yapacak, otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarını araştıracak.
Milli Eğitim Bakanlığı da konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi
Milli Eğitim Bakanlığının soruşturma için görevlendirdiği müfettişler de Aksaray'da olacak.
Aksaray İl Milli Eğitim Müdürü ile görüşecek yetkililer, daha sonra Mehmetçik İlkokulu'na geçecek.
Okula yeni müdür atanmıştı
Aksaray'daki okulda, bazı velilerin otizmli öğrencileri istemediği, hatta yuhaladıkları iddia edilmişti. İddialar üzerine okul müdürü görevinden alınmış, yeni müdür atanmıştı
Kaynak: TRT Haber