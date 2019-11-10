Türkiye

TBMM komisyon üyeleri ve müfettişler otizmli çocukların 'yuhalanmasını' araştıracak

10 Kasım 2019 Pazar 19:51 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 19:50

Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddiaları üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi de harekete geçti. Meclis'ten bir heyet ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, yarın Aksaray'daki okulda inceleme yapacak.