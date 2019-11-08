Aksaray'da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflarının kapatılmasını talep ettiği, hatta otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Otizmli çocukların aileleri, okul yönetimine ve bazı velilere tepki gösterdi.

Otizmli çocuklara ayrımcılık yapıldığı iddiası Ankara'nın da gündemindeydi. Olaya her kesimden sert tepki geldi.

Otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açılan soruşturmada, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Kuddusi Kurt açığa alındı.

Otizmli çocukların, okulda eğitim gören diğer çocukların velileri tarafından dışlandıklarına ilişkin haberler üzerine Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda Kurt'un açığa alındığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ankara'dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattık." dedi.

Kaynak: TRT Haber