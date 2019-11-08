MSB'nin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Atatürk'ün "Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. Ancak ben, mezarımın karşısında her daim dalgalanan şanlı bir Türk bayrağı görmek isterim." sözlerine yer verilerek, vasiyet kabul edilen bu sözler sebebiyle mezar odasının Ankara Kalesi'ndeki Türk Bayrağı'nı görecek şekilde inşa edildiği aktarıldı.

Atatürk'ün mezar odasına yönelik bilgilerin paylaşıldığı videoda, şunlar kaydedildi:

"Atatürk'ün aziz naaşının yer aldığı mezar odası, mozole binasının içerisinde yer alan sembolik lahit taşının tam olarak 7 metre altında bulunmaktadır. Mezar odası, Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak sekizgen şekilde inşa edilmiştir. Sekizgenlik sonsuzluğu ve ölümsüzlüğü simgelemektedir.

Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden alınan ve tahniti çözülerek İslami kurallara uygun olarak kefenlenen Atamızın naaşı, 10 Kasım 1953 tarihinde 105 farklı noktadan getirilerek harmanlanan vatan toprağına emanet edilmiştir.

Kırmızı sandukasının etrafında bulunan sarı pirinç vazolar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Atamız her daim kutsal vatan topraklarında milletiyle birlikte yaşamaya devam etmektedir."

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir." sözleriyle sonlanan videoda, Atatürk'ün mezar odasına yönelik görüntüler yer alıyor.

Kaynak: AA