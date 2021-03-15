Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Boş yolda drift yapan sürücü kaldırıma çıktı
İstanbul Eyüpsultan'da otomobiliyle boş caddede drift yapan sürücü kaldırıma çıkarak kaza yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemerburgaz’da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü, boş yolda drift yapmaya çalıştı. Otomobili ile tehlikeli hareketler yapmaya devam eden sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti.
Otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından direğe çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Yaşanan kaza anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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