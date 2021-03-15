Kemerburgaz’da gece saatlerinde bir otomobil sürücüsü, boş yolda drift yapmaya çalıştı. Otomobili ile tehlikeli hareketler yapmaya devam eden sürücü, sonunda aracının kontrolünü kaybetti.

Otomobil, önce kaldırıma çıktı ardından direğe çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaşanan kaza anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

