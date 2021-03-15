Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Alt geçidin tavanına takılan kamyondaki balyalar yola savruldu
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır’da saman yüklü kamyon, 4 metre yükseklikteki alt geçitte ilerlerken balyalar yola saçıldı. Saman balyaları, trafik polislerinin de yardımıyla başka araca aktarıldı.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte ilerlediği sırada üst geçidin tavanına çarpan balyalar yola saçıldı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği tek şeritten sağlarken, yola saçılan saman balyaları trafik polislerinin de yardımıyla başka araca aktarıldı.
Aşırı yükten dolayı aracın sürücüsüne 3 bin lira ceza kesildi.
Sıradaki Haber
Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz