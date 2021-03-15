Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolundaki Yeni Hal Köprülü Kavşak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen saman yüklü kamyon, 4 metre yüksekliğindeki alt geçitte ilerlediği sırada üst geçidin tavanına çarpan balyalar yola saçıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, trafiği tek şeritten sağlarken, yola saçılan saman balyaları trafik polislerinin de yardımıyla başka araca aktarıldı.

Aşırı yükten dolayı aracın sürücüsüne 3 bin lira ceza kesildi.

