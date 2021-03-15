Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde son durum
[Fotoğraf: AA]
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 159, Kartalkaya'da 157, Palandöken'de 138, Çambaşı'nda 107, Sarıkamış'ta 100, Erciyes'te 95, Konaklı'da 89, Nemrut ve Uludağ 85, Davraz'da 63, Ergan'da 58, Ilgaz'da 55, Yedi Kuyular ve Kartepe'de 53, Hesarek, Ovacık ve Yıldızdağı'nda 45, Ladik'te 36, Murat Dağı'nda 32, Zigana'da 30, Mersivan, Yalnızçam ve Hazarbaba'da 20, Denizli'de 15, Yıldıztepe'de 8 ve Elmadağ'da 2 santimetre ölçüldü.
Etiketler: Kış Sporları
Sıradaki Haber
147 tonluk yükünü 250 kilometre mesafeye 3 günde ulaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz