İsveç'ten gemiyle İskenderun Limanı'na getirilen 147.5 tonluk kağıt sarma ve hamur kurutma üretiminde kullanılan silindiri taşıyan tır, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesise ulaştırılmak üzere 12 Mart Cuma günü yola çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Kendi ağırlığıyla birlikte 230 tona ulaşan 90 tekerlekli tır, yükünü taşıyabilmesi için önde 4, arkada 6 aks ve ortada taşıma havuzu eklenerek tasarlandı. Üzerindeki 897x562x572 santimetre ebatlarındaki yüküyle Mersin’e doğru hareket etti.

Güvenlik gerekçesiyle geceleri kontak kapatan ve gündüzleri hareket eden tır, güzergahtaki araç sürücülerini de şaşırttı.

[Fotoğraf: DHA]

"Görenler merak edip sordu"

Adana’dan geçtiği sırada D-400 karayolu üzerinde duran dev tırın şoförü Servet Genç, İskenderun Limanı’nda 3-4 günlük yükleme işleminin ardından zorlu bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Yükün yüksekliğinden dolayı zorlu bir yolculuk oldu. Uzun bir güzergahta, yüksekliği kurtarabilmek için genelde köy yollarını kullandık. Yaklaşık 3 gündür de yoldayız ve yükümüzü teslim edeceğiz. Görenler, yükün ne olduğunu soruyor. İşimizden çok onların sorularını cevapladık. Yükün ağır, yüksek ve normal bir çekicinin taşıyamayacak olması nedeniyle böyle bir araç tasarlandı. İşimiz zor ama yapmaya çalışıyoruz."

[Fotoğraf: DHA]

250 kilometrelik yolculuk tamamlandı

Yükünü teslim etmesi için belirlenen rotada, özellikle kavşak noktalarında polis ve jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı tır, yaklaşık 250 kilometrelik yolculuğu 3 günde tamamlayarak Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesise ulaştı.

Silindir, burada özel bir vinç yardımıyla tesise yerleştirildi. Yükünü sorunsuz bir şekilde teslim etmenin mutluluğunu yaşayan 5 kişilik ekip, daha sonra Antalya’ya döndü.