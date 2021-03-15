Kabataş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin Kaymakam Vekili Seda Ünlü başkanlığında toplandığı, toplantıda bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, ilçenin Beylerli Mahallesi'nde bulunan Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlandığı, öğretmemenin yapılan koronavirüs testinin ise pozitif ve İngiltere mutasyonu çıktığı söylendi.

4 öğretmen ve 6 öğrenci pozitif çıktı

Okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıktı.

Bu nedenle, Kabataş İlçesi Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda 13 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.