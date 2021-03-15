Ordu'da vaka görülen okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Ordu'nun Kabataş ilçesinde bir okulda koronavirüs vakasının görülmesi nedeniyle yüz yüze eğitime ikinci bir değerlendirmeye kadar ara verildi.
Kabataş Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin Kaymakam Vekili Seda Ünlü başkanlığında toplandığı, toplantıda bazı kararların alındığı belirtildi.
Açıklamada, ilçenin Beylerli Mahallesi'nde bulunan Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda görevli olan bir öğretmenin rahatsızlandığı, öğretmemenin yapılan koronavirüs testinin ise pozitif ve İngiltere mutasyonu çıktığı söylendi.
4 öğretmen ve 6 öğrenci pozitif çıktı
Okulda çalışan tüm öğretmen, görevliler ve yakın temassız olarak değerlendirilen öğrencilere test yapıldı. Yapılan testler sonucunda 4 öğretmen ve 6 öğrenci test sonucu pozitif çıktı.
Bu nedenle, Kabataş İlçesi Şehit Harun Maytalman İlkokulu/Ortaokulunda 13 Mart 2021 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.