Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, koronavirüs aşısının ikinci dozunu olurken çekilen fotoğrafı paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Koronavirüs Aşısı
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