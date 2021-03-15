CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, koronavirüs aşısının ikinci dozunu olurken çekilen fotoğrafı paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanımla birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 ikinci doz aşımızı da yaptırdık. Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.