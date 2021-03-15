İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesi, Eskimisis Mahallesi’nde yaşayan 1’i yabancı uyruklu 2 şüphelinin, 6-8 Ekim olayları sırasında, PKK/KCK silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediğini, vatandaşları organize etmeye çalıştıkları ve eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık yapıldığını tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine yapılan baskında gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 cep telefonu, 3 sim kart ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirilirken, şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

