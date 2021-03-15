Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de FETÖ operasyonu: 18 tutuklama
İzmir'de, FETÖ’nün hücre evlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ mensupları tarafından hücre evi olarak kullanılan 30 adrese 8 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında meslekten ihraç kurmay yarbay E.T.'nin de bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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