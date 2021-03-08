İstihbarat ve Organize Şube Mücadele Şube Müdürlükleri FETÖ’nün hücre evi yapılanmasını deşifre etti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan yakalama ve arama kararı ile bugün il genelinde 30 adrese operasyon düzenlendi.



Aralarında gizli yapılanma içinde görev alan ve örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock’u kullanan ve halen örgütsel faaliyetlerine devam edenlerin de olduğu 31 şüpheli yakalandı.

Firariler ve cezaevindeki örgüt üyelerine para topladılar

Hücre evlerinde yapılan aramalarda ise cezaevinde yatan veya firari örgüt üyeleri için toplandığı değerlendirilen 179 bin dolar ve 37 bin 500 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

