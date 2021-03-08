Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı: Kadınlar bizi bağışlasın
[Fotoğraf: AA ]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı. Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.
"Kadınlar bizi bağışlasın"
Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.
Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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