Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

"Kadınlar bizi bağışlasın"

Koca, "Kadınlar bizi bağışlasın. Fedakârlıkları bugüne dek hak ettiği karşılığı görmedi. Sevgiyle yeşerttikleri, aynı özenle korunmadı. Sözleri daha fazla etki etse, hayat daha iyi olabilirdi. Çünkü güçle merhamet, kadınlarda birbirinden ayrılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" açıklamasında bulundu.