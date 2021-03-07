Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 23:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanlığından 8 Mart için özel klip
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ”Kadın Demek” şarkısı ve klibi ile kutlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanan klibi İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaştı.
Altun, “Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek” notunu yer verdiği paylaşımla kadınlar gününü kutladı.
Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a kadınların hikayesi
Klipte Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a, Diyarbakır annelerinden koronavirüsle mücadeleye kadınların hikayesi anlatıldı.
“Kadın Demek” şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı.
Etiketler: 15 Temmuz Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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