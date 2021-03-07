Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 20:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tel Rifat bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
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