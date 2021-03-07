İçişleri Bakanlığında, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet 2020 Yılı Genel Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

“İhbarlara ulaşma süresi 3 ila 5 dakika”

Toplantıda konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, 25 ilde Aile İçi Şiddet Büro Amirlikleri kurulduğunu söyledi ve 2018 yılında faaliyete geçen Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi:

“KADES, bugün itibarıyla yaklaşık rakamlarla 1 milyon 500 bin kadınımız tarafından indirilen bir aplikasyon olmuş ve bu geçen süre içerisinde yaklaşık 92 bin ihbar alınarak değerlendirilmiştir. Bu ihbarlara ulaşma seviyemiz 3 ila 5 dakika arasında olmaktadır. Bununla birlikte bu sene itibarıyla KADES aplikasyon uygulamasının alanda daha faydalı olması, özellikle yabancı şahıslara karşı olabilecek herhangi bir şiddet ve saldırı olayının önüne geçebilmek adına 5 farklı dilde değerlendirilmiş ve aplikasyon sistemi içerisinden uygulamaya konulmuştur."

[Fotoğraf: AA]

“2020’de 267 kadın uğradığı şiddet nedeniyle hayatını kaybetti”

Emniyet Genel Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Dr. Sibel Özdemir, kadınlara daha kolay ulaşılması için emniyet ve jandarma bünyesindeki büro ve kısım amirliklerinin sayısının artırıldığını ve kadınlara hukuki ve psikolojik destek verildiğini söyledi.

En fazla şikayetin “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” konularında olduğunu vurgulayan Özdemir, kasten öldürme suçu nedeniyle 2020’de 267 kadının uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

“Her 3 kadından biri, önceden fail tarafından planlanarak hayattan koparılıyor”

Olayların yüzde 50’si ateşli silahla, yüzde 33’ü kesici aletle uygulanırken, olayların yaklaşık yüzde 70’i evlerde gerçekleşiyor.

Şiddet olaylarının oranlarına göre, tartışma, kıskançlık, boşanma, ayrılığı kabullenememe ve aldatıldığını düşünme olarak sıralandığını açıklayan Özdemir, hayatını kaybeden her 3 kadından birinin, önceden fail tarafından planlanarak hayattan koparıldığını vurguladı.

“Önleyici tedbirlerde yüzde 64 artış yaşandı”

Özdemir, kolluk tarafından alınabilecek tedbirler kapsamında 2019 ile 2020 kıyaslaması yapıldığında, 2020'de yüzde 39 oranında artış olduğunu, şüpheliye yönelik önleyici tedbirlerde de yüzde 64 artış gerçekleştiğini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Vakalar elektronik kelepçe ile izleniyor

Yeniden yapılandırılan ve faaliyete geçen Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi’ndeki uygulamalar 81 ilde devam ediyor.

2021 Ocak’ta kurulan Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi’nde, bugüne kadar 97 vaka aktif olarak izlendi.

2015’ten itibaren de Adalet Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol ortaklığı kapsamında 166 vaka takip ediliyor.

Toplam 245 vaka, elektronik kelepçe izleme sistemi ile 7 gün 24 saat esasına göre sorunsuz bir şekilde takip ediliyor.