Hudut kartalları tarafından yakalanan ve FETÖ mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen kişi, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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