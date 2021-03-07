Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 18:19Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ mensubu yakalandı
Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir kişi yakalandı. Kişinin FETÖ mensubu olmaktan yargılandığı tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Edirne’de Pazarkule Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını açıkladı.
Hudut kartalları tarafından yakalanan ve FETÖ mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen kişi, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma K.lığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0HJb0crJ4b— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021
Etiketler: FETÖ Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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