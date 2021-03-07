Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist yakalandı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
İran'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist yakalanarak Jandarma Karakolu'na teslim edildi.
"Hudut kartalları" sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz devam ettiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Van'da görev yapan Hudut Kartallarımız tarafından, İran'dan ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan PKK'lı terörist Jandarma Karakoluna teslim edildi."
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Twitter İran
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