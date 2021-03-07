Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli füzeyle en uzun menzilli atışta hedefe tam isabet
Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda, Bayraktar TB-2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan (SİHA) MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışı yapıldı ve hedef tam isabetle vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı sırasında bir rekora imza atıldığını duyurdu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı.
4 Mart'ta Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen atış, hedefi tam isabetle vurdu.
Bakanlığın açıklamasında şunlar da aktarıldı:
"MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi."
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