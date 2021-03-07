Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2021 Tatbikatı sırasında bir rekora imza atıldığını duyurdu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan Bayraktar TB-2 SİHA'dan milli imkanlarla geliştirilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile su üstü hedefine, bugüne kadar yapılmış en uzak menzilden atış yapıldı.

4 Mart'ta Doğu Akdeniz’de gerçekleştirilen atış, hedefi tam isabetle vurdu.

Bakanlığın açıklamasında şunlar da aktarıldı:

"MAM-L atışını müteakip SH-70 Helikopterinden milli imkanlarla geliştirilen ANKA İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) lazerle işaretlediği hedefe icra edilen HELLFIRE güdümlü mermi atışı da isabetle gerçekleştirildi."