Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 13:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan Tekirdağ'da güvenlik toplantısı
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantı, basına kapalı olarak devam ediyor.
Çorlu'ya giden Bakan Soylu'yu kaymakamlık binası önünde İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgililer karşıladı.
Soylu karşılamanın ardından uyuşturucu, kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) konularının değerlendirileceği toplantı salonuna geçti.
İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
Etiketler: Süleyman Soylu
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