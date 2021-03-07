Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış töreninde konuştu.

Başkonsolosluğun Türkiye'nin ata yurdu olan Özbekistan'la daimi kardeşliğin yeni bir simgesi olacağını söyleyen Çavuşoğlu, başkonsolosluğun açılışını geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından birlikte duyurulduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Özbekistan'ı ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur ve Özbekistan'da ilk büyükelçiliği açan da biz olduk" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür"

Semerkant'ta da ilk başkonsolosluk açma kararını Türkiye'nin aldığını ancak kardeş Kazakistan'ın kısa bir süre önce Semerkant'ta başkonsolosluk açtığını söyleyen Çavuşoğlu, "Tabii ki Özbekistan'da her bir misyonumuz önemlidir ama medeniyetimizin kadim şehri Semerkant'ta bu misyonun açılmasının anlamı büyüktür" dedi.

Çavuşoğlu, Semerkant'ın tarihi İpek Yolu'nun merkezi ve kavimlerin buluşma yeri olduğuna dikkat çekerek, kentin, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önderliğinde dönüşüm merkezlerinden birisi olmaya başladığını söyledi.

Semerkant'ın marka şehri olması için Vali Erkincan Turdimov'un da çalışmalarını da yakından takip ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın aynı zamanda bilim adamları ve İslam alimlerinin de yurdu olduğunu vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kısa bir süre içinde açılış törenini hazırlayan Semerkant Başkonsolosu Salih Caner'e teşekkür eden Çavuşoğlu, yakın zaman önce ülkeye Büyükelçi olarak Olgan Bekar'ın atanmasının Türkiye'nin Özbekistan'la ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "İnşallah Semerkant Başkonsolosluğumuz burada yaşayan vatandaşlarımıza ve tüm Özbek kardeşlerimize hizmet edecektir" diyerek, Özbekistan'da "Hatun Kızlar Günü" olarak bilinen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutladı.

Açılışa, Özbekistan Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aziz Abdulhakimov, Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosu Salih Caner katıldı.

Çavuşoğlu'nun yarınki Özbekistan ziyareti

Çavuşoğlu, yarın başkent Taşkent'te mevkidaşı Kamilov'la görüşme gerçekleştirecek. İlişkilerin daha ileri götürülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve İkinci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nın hazırlığını yapacak.

Çavuşoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.