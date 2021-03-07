Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 27 Şubat-5 Mart'ta her 100 bin kişiye düşen yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayılarında en fazla artış ve azalmanın olduğu illeri açıkladı.

Koca, "Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım" dedi.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021

"Riski tüm illerde düşürelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim" değerlendirmesinde bulundu.