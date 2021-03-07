TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

"Hukuk elbette gereğini yapacaktır"

Şentop, "Çocuğunun önünde bir anneyi, bir kadını öldüresiye darbeden insanlıktan nasipsiz caninin tutuklanması toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin etmiştir. Hukuk elbette gereğini yapacaktır. Kadına karşı şiddet konusunda çok daha fazla hassasiyete ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.