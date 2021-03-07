Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop'tan kadına şiddet tepkisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi. Şentop, "İnsanlıktan nasipsiz caninin tutuklanması toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin etmiştir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Samsun'da bir kadının eski eşi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.
"Hukuk elbette gereğini yapacaktır"
Şentop, "Çocuğunun önünde bir anneyi, bir kadını öldüresiye darbeden insanlıktan nasipsiz caninin tutuklanması toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin etmiştir. Hukuk elbette gereğini yapacaktır. Kadına karşı şiddet konusunda çok daha fazla hassasiyete ihtiyacımız var" sözlerini kullandı.
Çocuğunun önünde bir anneyi, bir kadını öldüresiye darp eden insanlıktan nasipsiz caninin tutuklanması toplum vicdanını bir nebze de olsa teskin etmiştir. Hukuk elbette gereğini yapacaktır.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 7, 2021
Kadına karşı şiddet konusunda çok daha fazla hassasiyete ihtiyacımız var.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop Kadına Şiddet
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