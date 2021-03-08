Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 06:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AK Parti Kadın Kolları Kongresi bugün Ankara'da yapılacak
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Kadın Kolları Başkanlığına Düzce Milletvekili Ayşe Keşir aday olacak.
AK Parti'de 24 Mart'taki 7'nci Büyük Olağan Kongre öncesinde teşkilatların yenilenme süreci devam ediyor.
İl ve ilçe kongrelerini tamamlayan AK Parti'de sıra Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne geldi. Kongrede, kadın kolları üst yönetiminde değişim olacak. 6 yıldır görev yapan başkan Lütfiye Selva Çam koltuğunu devredecek.
Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Değişim süreci gençlik kolları kongresiyle son bulacak
Teşkilatların değişim süreci bir sonraki hafta yapılacak gençlik kolları kongresiyle son bulacak.
7'nci Büyük Olağan Kongre'de de parti üst yönetimin yenilenmesinin ardından 2023 seçimlerine hazırlık süreci başlayacak.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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