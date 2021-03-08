Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) A takımı İstanbul gündemiyle toplanacak. Toplantıda, İstanbul ve örgüt istifaları ele alınacak.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul temaslarının da değerlendirileceği toplantıda, yardımcıların raporları görüşülecek. Kurultayın ardından bir yıl geçmeden gelen istifalara çözüm için formül aranacak.

Örgüt temsilcileri Ankara'ya çağrılarak sorunları dinlenmişti. CHP'de bu temaslar sürecek.

Genel başkan yardımcıları gibi milletvekilleri de illere gidecek. Kılıçdaroğlu İstanbul'daki belediye başkanlarına da "örgütlerle koordineli çalışın" talimatı verdi.

24 il programı devam ediyor

Kılıçdaroğlu 24 il programına Uşak, Manisa ve İzmir ile devam edecek.

O illerle ilgili hazırlanan çalışmalar da MYK'da ele alınacak.

İnce'nin adımları yakından takip ediliyor

Genel Merkez, Muharrem İnce'nin adımlarını da yakından takip ediyor.

Memleket Hareketi kurucusu İnce'nin CHP'lilerle görüşmeleri ise sürüyor. Muharrem İnce, parti için Mayıs ayını işaret etti.

İnce'nin amacı 45 günlük süre içinde Meclis'te temsil sayısını artırmak. Bunun için CHP'li milletvekilleri ile görüşmelerini sürdürüyor.

İnce, partinin eski yöneticileri ile de bir araya geliyor. 45 günlük süreçte il başkanlarının atamaları da yapılacak.