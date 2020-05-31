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Bolu'da kamyonun çarptığı EDS direği yola devrildi
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da damperi açılan hafriyat kamyonunun çarptığı Elektrik Denetleme Sistemi (EDS) direği yerinden söküldü.
Bursa'dan Bolu'ya taş tozu getiren Ramiz A. idaresindeki kamyonun damperi, D-100 kara yolu Kılıçaraslan Mahallesi'nde açılarak EDS direğine çarptı. Yerinden sökülen direk yola devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak muayene edildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: kamyon damperi EDS direği devrildiSon Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 17:23
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