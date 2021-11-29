Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman, kış aylarının ve soğukların başladığı bu dönemde baca gazı ve şofben zehirlenmelerinin dikkat edilmesi gereken konuların başında geldiğini söyledi.

Duman, her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu birçok vatandaşın hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Hava almayan, tıkalı baca bacaların tam yanmayı sağlayamayacağını belirten Duman, özellikle lodoslu havalarda ters esen rüzgârın ise, sobadan çıkan gazı geriye vermesiyle zehirlenmeye sebep olduğunu söyledi.

“Lodoslu havalarda soba yakılmamalı”

Duman, baş ağrısı, yorgunluk hissi ve mide bulantısı gibi bulguların zehirlenmeye işaret ettiğinin altını çizdi.

Duman, soba yakarken dikkat edilmesi gereken kurallara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Soba aşırı doldurulmamalı. Aşırı doldurulan sobanın duman yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından baca çekişi zayıflar. Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler.

Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kâğıt ya da karton, bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konulmalı. Sönmekte olan sobaya, tutuşması güç yakıtların asla konulmaması gerekir. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı. Bacalar standartlara uygun değilse, lodoslu havalarda soba yakılmamalı."