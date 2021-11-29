İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında, terör örgütü PKK'nın yapılanması içinde yer alanlara operasyon düzenlendi.

PKK/KCK terör örgütüne eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan, gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterip yurda gelen şüpheliler için polis düğmeye bastı.

8 ilçede 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.