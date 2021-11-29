Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da 8 ilçede 10 farklı adreste terör örgütü PKK'nın yapılanması içinde yer alan 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı sayılı soruşturma dosyaları kapsamında, terör örgütü PKK'nın yapılanması içinde yer alanlara operasyon düzenlendi.
PKK/KCK terör örgütüne eleman aktarımı faaliyetlerinde bulunan, gençlik yapılanması olan DGH içerisinde faaliyet gösteren ve Suriye'de YPG/PYD terör örgütü içerisinde faaliyet gösterip yurda gelen şüpheliler için polis düğmeye bastı.
8 ilçede 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG İstanbul
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