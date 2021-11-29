Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamalara göre iptal seferleri şu şekilde;

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) sefer, 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları ise Beşiktaş - Adalar ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

İzmir'de vapur seferleri durduruldu

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm vapur seferlerinin saat 08.25 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle itfaiyeye kent genelinden ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarının geldiği belirtildi.

Kuzey Ege'de tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 15.00 ve 19.00 ile Bozcaada'dan 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00'daki seferler yapılmayacak.