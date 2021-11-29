Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Diyarbakır'da yoğun sis
[Fotoğraf: DHA]
Diyarbakır'da etkili olan sis nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücüler, görüş mesafesinin düştüğü yollarda araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi.
Sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu.
Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin kara yollarında ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi. Sis bulutu ile kaplanan kentte bazı kişiler, fotoğraf çekip manzaranın keyfini çıkardı.
Etiketler: Diyarbakır Hava Durumu
Sıradaki Haber
Bisikletlerin şasi numaralarını değiştirmişler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz