Sis nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl ve Diyarbakır- Mardin kara yollarında ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp, düşük hızda ilerledi. Sis bulutu ile kaplanan kentte bazı kişiler, fotoğraf çekip manzaranın keyfini çıkardı.